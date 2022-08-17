RTÜK'ten Netflix’e yaptırım

Çizgi filme "18 yaş ve üzeri" koruyucu sembolüyle katalogda yer veren Netflix ’in yapımı "ailece izlenebilecek diziler" olarak tanımlamasının izleyenleri yanlış yönlendirebileceğini, çocukların kendi yaş grubuna yönelik olmayan yapıma maruz kalmalarına neden olabileceğini değerlendiren Üst Kurul, çocukların müstehcen ve genel ahlaka aykırılık teşkil eden sahnelerde yer almasının da yasaya aykırı olduğuna hükmetti. 6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükmünü ihlal eden Netflix’e idari yaptırım uygulandı.

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarının RTÜK denetimine girmesinden sonra başlayan izleme faaliyetleri neticesinde gelen şikayetler de dikkate alınarak Netflix ’te yayınlanan 'Jurassic World Kretase Kampı' isimli animasyon film incelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da dilekçeyle şikayet ettiği çizgi filmde iki kız karakterin yakınlaştıkları sahneler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu.

SPOTIFY DA GÜNDEMDEYDİ

RTÜK, son toplantısında müzik platformu Spotify'da milli manevi değerlere hakaret, aşağılama, iftira içeren ve FETÖ terör örgünün propagandasını yapan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na, siyasi parti liderlerine ve devlet büyüklerine hakaret içeren çalma listeleri ile podcast içeriklerini de gündemine aldı. RTÜK, bahse konu yayınlar ve podcast'lerle Spotify’ın kanunda yer alan "Yayın hizmetleri kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez", "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz" ve "Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz'' hükümlerine aykırı hareket ettiğini tespit ederek, kuruluşun anılan içerikleri temizlemesine karar verdi.



RTÜK, “İstanbul’un Sesi” radyosunda yayınlanan “Deli Murat Show” programında kadınlara hakaret içeren sözleri de görüştü. Programda geçen “Abi böyle fiziğine bakmadan tayt giyen kızlar sizlere sesleniyorum, fiziği güzel olanlarda bir sıkıntı yok. Böyle fiziği kötü olan o bayanlardan şikayetçiyim“, “Yemin ediyorum o kadın streçe sarılmış dana etine benziyordu” şeklindeki ifadeleri, kadınları fiziksel özellikleri üzerinden aşağılamak olarak değerlendiren Üst Kurul, yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası uyguladı.



TELE 1 VE HALK TV'YE YAPTIRIM

Siyasi parti mitinglerini para karşılığı yayınlayan ve ekrandan çeşitli kampanyalarla para toplayan Tele 1, RTÜK yaptırımına uğradı. RTÜK, anılan televizyonda "Tele 1 Destek Hattı" başlığıyla yardım çağrısı yapıldığını ve maddi destek elde edildiğini tespit etti. Yayınlarda, #Tele1inYanındayız gibi etiketlerle “Kitap Kampanyası Yoluyla Destek”, “İzleyici Sponsorluğu”, ”Patreon Aracılığıyla Destek (Yurtdışı)” gibi çağrılarla izleyicilerden yardım ve bağış toplanarak haksız kazanç elde edildiğini karara bağlayan RTÜK, Tele 1’e idari para cezası yaptırımı uyguladı.

RTÜK toplantısında Halk TV’nin “Görkemli Hatıralar” programı ise bir başka müeyyide konusu oldu. Yayın konuğu Ataol Behramoğlu’nun kurban ibadetini kastederek, “Kurban Bayramı'nın hemen arifesindeyiz. Canlıları keserek bayram olmaz arkadaşlar, kimse kusura bakmasın. Herkes alkışlasın, alkışlamayanları da ayıplarım yani, canlıları keserek bayram olmaz” şeklindeki ifadeleri 6112 sayılı yasaya aykırı bulundu. Kanunda geçen "Yayın hizmetleri, toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olamaz" hükmünü ihlal eden yayıncı kuruluşa idari para cezası verildi.

Halk TV’nin bir yaptırımı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı yöneticilerine hakaret içerikli yayın yapıldığı gerekçesiyle “Medya Mahallesi” programına geldi.