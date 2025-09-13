Ruhlar Bölgesi serisi devam ediyor: Lin Shaye ve Amelia Eve başrolde
Ruhlar Bölgesi korku filmi serisinin altıncı bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hazırlıkları devam eden filmde başroller belli oldu.
"Insidious" (Ruhlar Bölgesi) serisi yeni bir filmle devam edecek. Yönetmenliğini Jacob Chase'in üstlendiğini filmde başrolleri paylaşacak isimler belli oldu.
Deadline'ın haberine göre; Jacob Chase ile David Leslie Johnson'ın senaryosunu kaleme aldığı filmde başrolleri Lin Shaye ve Amelia Eve paylaşacak.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
33 yaşındaki oyuncu Amelia Eve, projeye katıldığı için yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncu, paylaşımına "Bu haberi aldığımdan beri yüzümde sürekli bir gülümseme var. Ruhlar Bölgesi ailesine katılmaktan ve güçlü isimlerle çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyım" notunu düştü.
2026'DA VİZYONA GİRECEK
21 Ağustos 2026'da vizyona girecek olan filmin çekimleri önümüzdeki hafta Avustralya'da başlayacak.
2023 yapımı Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı'nın başarısının ardından gelen yeni filmle ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.
Ruhlar Bölgesi serisi, ilk filmin vizyona girdiği 2010 yılından bu yana, dünya çapında toplamda 740 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.