Ruhlar Bölgesi serisi devam ediyor: Lin Shaye ve Amelia Eve başrolde

"Insidious" (Ruhlar Bölgesi) serisi yeni bir filmle devam edecek. Yönetmenliğini Jacob Chase'in üstlendiğini filmde başrolleri paylaşacak isimler belli oldu. Deadline'ın haberine göre; Jacob Chase ile David Leslie Johnson'ın senaryosunu kaleme aldığı filmde başrolleri Lin Shaye ve Amelia Eve paylaşacak.

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Bu haberi aldığımdan beri yüzümde sürekli bir gülümseme var. Ruhlar Bölgesi ailesine katılmaktan ve güçlü isimlerle çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyım" notunu düştü.

2026'DA VİZYONA GİRECEK

21 Ağustos 2026'da vizyona girecek olan filmin çekimleri önümüzdeki hafta Avustralya'da başlayacak.



2023 yapımı Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı'nın başarısının ardından gelen yeni filmle ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.

Ruhlar Bölgesi serisi, ilk filmin vizyona girdiği 2010 yılından bu yana, dünya çapında toplamda 740 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.