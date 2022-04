Rumeli Hisarı 2023 yaz aylarında ziyarete açılacak

"VATANDAŞLAR BURÇLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLECEK"



Burçların üzerine vatandaşların çıkabilmesini sağlamaktan çok heyecanlandıklarını söyleyen Polat, bunun İstanbulluların bugüne kadar deneyimlemediği bir şey olduğunu belirtti.



Polat, Rumeli Hisarı'nı 2023'ün yaz aylarında insanların ziyaretine açmayı planladıklarını belirterek, "Anadolu Hisarı bu yaz açılacak ve kültür etkinlikleri sürüyor olacak. Ardından önümüzdeki yazla bütün Rumeli Hisarı'nı vatandaşların ziyaretine açacağımız bir düzenleme olacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.



İstanbul'daki tarihi yapıların hazine değerinde olduğunu belirten Polat, her iki hisarın tarihi müze kimliğini kaybetmeden kültür sanat yaşam merkezi olacağını söyledi.



Polat, tarihi mekanların potansiyel olarak ilgilisini çeken alanlar olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Tarihi yapıların hepsinde bu kimlik var, tekildir. İstanbul'un sembol yapısıdır. Şimdi İstanbul'u tanıtırken aşağı yukarı her kurum, her rehber ya da her türlü etkinliğin içerisinde bazı temel görüntüler var. Galata Kulesi'ni, Topkapı Sarayı'nı, Rumeli Hisarı'nı görürsünüz. Bunlar şehrin kimliğinde ikonlaşmış yapılar. İstanbul bu ikonlarla anlam kazanıyor, görselleşiyor."