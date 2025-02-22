Rus piyanist Evgeny Grinko Avrupa turnesine çıkıyor

Türkiye turnesi kapsamında İstanbul'da dün akşam performans sergileyen Grinko, 2 bin 500 kişilik Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenmesiyle sold out gerçekleşen konserde sanatçı, sevilen parçalarının yanı sıra 7 Şubat'ta Nettwerk etiketiyle yayınlanan son albümü "Winter Moonlight"tan eserler icra etti.



Grinko, sahnede sadece piyanoda değil, aynı zamanda davul ve gitarda da yeteneğini sergiledi.



Sanatçı, yeni albümünün Avrupa turnesi kapsamında 3 Mart'ta Berlin'in ardından 5 Mart'ta London, 6 Mart'ta Manchester, 29 Mart'ta Madrid, 30 Mart'ta Dublin, 12 Nisan'da Hamburg, 13 Nisan'da Utrecht, 14 Nisan'da Frankfurt ve 15 Nisan'da Paris'te konser verecek.