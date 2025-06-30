Russel Crowe'den Gladyatör itirafı: Her gün savaşmak zorundaydım!

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmi tüm zamanların en iyi filmleri arasında yer alıyor. Filmde Maximus karakterine hayat veren Russell Crowe, Malta'da düzenlenen Mediterrane Film Festivali'ne katıldı. "HER GÜN SAVAŞMAK ZORUNDAYDIM" Variety'nin haberine göre, Oscar'lı oyuncu Gladyatör (2000) filminin çekimlerinin gerçekleştiği Malta hakkında konuştu. Crowe "Malta'da neyi sevdiğimi bilmek istiyorsanız söyleyeyim, her şeyini. 26 yıl önce Malta'da adam oldum. O zamandan önce yaptığım tüm filmlerde, hiçbirinin 'Gladyatör' kadar ihtişamı, hırsı, bütçesi ve ulaşılabilirliği yoktu. Kolay bir yapım değildi. Her gün savaşmak zorundaydım - tıpkı filmdeki karakterin yolculuğu gibi. Ve bazen yankı uyandıran bir şey yapacak kadar şanslı oluyorsunuz."

İKİNCİ GLADYATÖR FİLMİ HAKKINDA Usta yönetmen Ridley Scott, Gladyatör filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıdı. Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı Gladyatör 2, 15 Kasım'da izleyiciyle buluştu. Film, Commodus sonrası, imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikayesini anlatıyor. Filmin başrol oyuncusu Paul Mescal, ilk Gladyatör filmindeki Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkin versiyonunu canlandırdı. "BİRAZ RAHATSIZ OLDUM"

Crowe, yeni Gladyatör filminde yer almamasıyla ilgili "Başka bir tane daha yapacakları gerçeğinden biraz rahatsız oldum çünkü ben filmde öldüm ve ne yapacakları konusunda hiçbir söz hakkım yok." demişti.

Gladyatör 2 (2024)

USTA YÖNETMENDEN "GLADYATÖR 3" SİNYALİ Öte yandan Ridley Scott, Gladyatör 3 hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Scott, "Şimdiden 8 sayfam var. Elimde çok iyi bir ayak izinin başlangıcı var. Eğer bir Gladyatör 3 olursa, arenaya geri döneceğinizi hiç sanmıyorum. Ama ben arenaya geri dönmek zorundaydım" demişti.



Ridley Scott "Gladyatör 3 fikri üzerine çalışmaya başladım bile. Cidden! Fitili ateşledim" demişti.