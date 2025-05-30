Russell Brand tecavüz ve saldırı suçlamalarını reddetti

Dört kadın tarafından tecavüz, cinsel taciz ve saldırı ile suçlanan Russel Brand Londra'da hakim karşısına çıktı. BBC'nin haberine göre, 49 yaşındaki Brand suçsuz olduğunu savundu.

Brand'in 1999'da bir kadına tecavüz ettiği, 2001 yılında Londra'nın Westminster bölgesinde bir kadına saldırdığı, 2004 yılında bir kadına tecavüz ettiği ve 2004-2005 yılları arasında ise bir kadına saldırdığı iddia ediliyor.

Dava, 3 Haziran 2026 tarihinde görülecek.



RUSSEL BRAND KİMDİR?



2006-2008 yılları arasında bir BBC Radio 2'da sunuculuk yapan Brand, yaptığı bir şaka nedeniyle görevinden ayrıldı. Essex'te doğan ve bir stand-up komedyeni olarak kariyerine başlayan Brand, İngiltere'de Big Brother’s Big Mouth televizyon programının sunucusu olarak ün kazandı.



Hollywood filmlerinde de rol alan Brand, son yıllarda podcast yayınları yapmaya başladı. Brand, Nil'de Ölüm, Troller, Arthur, Rock of Ages, Army of One, Minyonlar 2:Gru'nun Yükselişi gibi yapımlarda rol aldı. Brand, 2010-2012 yılları arasında ABD'li şarkıcı Katy Perry ile evliydi.