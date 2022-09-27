Rusya Akademi Ödülleri'ne film adayı sunmayacağını açıkladı

Rusya, bu sene Akademi Ödülleri’ne film sunmayacağını duyurdu. Rusya Film Akademisi'nin yaptığı açıklamaya göre 2023 yılında düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nde Uluslararası Film dalında Rusya’dan hiçbir film aday gösterilmeyecek.
Bu kararın Ukrayna ile savaşta olan Rusya ve Amerika arasındaki yükselen siyasi gerginlikten kaynaklandığı biliniyor.
Oscar komite başkanı başkanı Pavel Tchoukhraï, bu kararın kendisinden habersiz verildiğini belirterek istifa etti.
Vladimir Putin’in büyük destekçilerinden biri olan Rusya Görsel Yönetmenler Birliği Başkanı Nikita Mikhalkov, Rusya’yı tanımayı reddeden bir ülkeye Rusya’yı temsil eden bir filmin sunulmasının ‘mantıksız’ olduğunu savundu.