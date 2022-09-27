Rusya Akademi Ödülleri'ne film adayı sunmayacağını açıkladı

Rusya, bu sene Akademi Ödülleri’ne film sunmayacağını duyurdu. Rusya Film Akademisi'nin yaptığı açıklamaya göre 2023 yılında düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nde Uluslararası Film dalında Rusya’dan hiçbir film aday gösterilmeyecek.



Bu kararın Ukrayna ile savaşta olan Rusya ve Amerika arasındaki yükselen siyasi gerginlikten kaynaklandığı biliniyor.