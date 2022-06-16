Ruth Ozeki’nin ‘Biçim ve Boşluk’ kitabı Kadın Kurgu Ödülü’nün sahibi oldu

Amerikalı yazar Ruth Ozeki, “The Book of Form and Emptiness” (Biçim ve Boşluk) adlı kitabıyla saygın Kadın Kurgu Ödülü’nün sahibi oldu. Yazar, Elif Şafak'ın da aday olduğu listede birinci oldu.

Ruth Ozeki’nin ‘Biçim ve Boşluk’ kitabı Kadın Kurgu Ödülü’nün sahibi oldu

Haberler - ntv.com.tr 16.06.2022 - 11:45 | Son Güncelleme : 16.06.2022 - 11:47

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Kanadalı-Amerikalı yazar Ruth Ozeki, 'Biçim ve Boşluk' adındaki kitabıyla bu yıl Kadın Kurgu Ödülü’ne layık görüldü.

Jürinin “Kitapların gücünü kutlayan” bir eser olarak nitelediği kitap, yazarın dördüncü romanı olma özelliği taşıyor. , babasının ölümünün ardından teselliyi kitap okumakta bulan bir gencin hikayesini konu alıyor. 66 yaşındaki yazar, bu prestijli ödülün yanı sıra 30 bin sterlinin de sahibi oldu.

LİSTEDE BİR TÜRK VAR

Bu ödüle aday gösterilen eserler arasında Elif Şafak’ın ‘Kayıp Ağaçlar Adası’ adlı kitabı da bulunuyor.

1996 yılında kurulan ve bu yıl 27.si gerçekleşen Kadın Kurgu Ödülleri, İngilizce dilinde yazan tüm kadın yazarlara açık bir ödül. Bu ödülü daha önce Zadie Smith, Tayari Jones ve Maggie O’Farrell gibi isimler kazanmıştı.

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