Ruth Ozeki’nin ‘Biçim ve Boşluk’ kitabı Kadın Kurgu Ödülü’nün sahibi oldu

Kanadalı-Amerikalı yazar Ruth Ozeki, ' Biçim ve Boşluk' adındaki kitabıyla bu yıl Kadın Kurgu Ödülü’ ne layık görüldü. Jürinin “Kitapların gücünü kutlayan” bir eser olarak nitelediği kitap, yazarın dördüncü romanı olma özelliği taşıyor. Kitap , babasının ölümünün ardından teselliyi kitap okumakta bulan bir gencin hikayesini konu alıyor. 66 yaşındaki yazar, bu prestijli ödülün yanı sıra 30 bin sterlinin de sahibi oldu.

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Bu ödüle aday gösterilen eserler arasında Elif Şafak’ın ‘Kayıp Ağaçlar Adası’ adlı kitabı da bulunuyor.



1996 yılında kurulan ve bu yıl 27.si gerçekleşen Kadın Kurgu Ödülleri, İngilizce dilinde yazan tüm kadın yazarlara açık bir ödül. Bu ödülü daha önce Zadie Smith, Tayari Jones ve Maggie O’Farrell gibi isimler kazanmıştı.