Rüzgar Geçti Gibi filminin çocuk yıldızı Mickey Kuhn hayatını kaybetti

Sinema tarihinin en romantik filmleri arasında gösterilen Rüzgar Gibi Geçti (Gone With The Wind) filminin çocuk yıldızı Mickey Kuhn yaşamını yitirdi. 1939 tarihli filmde Beau Wilkes karakterini canlandıran oyuncu, 90 yaşında hayata veda etti.

Filmde Ashley ve Melanie Wilkes’in oğullarını canlandıran Kuhn, Rüzgar Gibi Geçti filminin hayatta kalan son üyesiydi.

Hollywood sinemasının klasikleri arasına giren filmde 6 yaşındayken rol alan oyuncunun Florida’daki ölüm haberini 1985 yılından beri evli olduğu eşi Barbara verdi.



1932 yılında Illinois’da doğan ve genç yaşta Los Angeles’a taşınan oyuncu, 2 yaşında iken oyunculuğa adım attı. Oyuncu, John Wayne ile Red River, Marlon Brando ile A Streetcar Named Desire gibi klasik filmlerde yer aldı.

8 OSCAR KAZANDI

Margaret Mitchell'ın Pulitzer Ödüllü aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan Rüzgar Gibi Geçti, Amerikan Sivil Savaşı’nın ortasında romantik bir hikayeyi konu alıyor. Başrollerini Clark Gable ve Vivien Leigh’in paylaştığı film, En İyi Yönetmen ve En iyi Kadın Oyuncu olmak üzere toplamda 8 Oscar kazandı.