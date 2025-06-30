Ryan Gosling başrolde: Project Hail Mary geliyor

Filmde bir astronota dönüşen Gosling'e başrollerde geçtiğimiz yıla The Zone of Interest ve Anatomy of a Fall filmleriyle damga vuran Sandra Hüller eşlik ediyor.

Ryan Gosling uzaya çıkıyor! Phil Lord ve Christopher Miller imzalı Project Hail Mary filminden ilk fragman yayınlandı. Bilim kurgu türündeki filmde, bir öğretmenden riskli bir uzay görevine çıkması istenir.

Amazon MGM Studios imzalı film hakkında konuşan Ryan Gosling CinemaCon'da "Kapsamı çok büyük, inanılmaz derecede iddialı bu hikayeyi çekmek çok zor görünüyordu ama bu bizim işimiz. Sinemaya gitmemizin sebebi bu. Bunu sadece içinde olduğum için söylemiyorum. Aynı zamanda filmde yapımcı olduğum için de söylüyorum." ifadelerini kullandı.



Andy Weir'ın aynı adlı romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Phil Lord ve Christopher Miller üstlendi. Weir’in Marslı romanının film uyarlamasını kaleme alan Drew Goddard senaryoyu yazdı. Ridley Scott’ın yönettiği ve başrollerinde Matt Damon ve Jessica Chastain’in oynadığı Marslı (2015), 7 dalda Oscar'a aday gösterildi ve gişede büyük başarı yakaladı.

