Ryan Gosling başrolde: Project Hail Mary geliyor

Ryan Gosling uzaya çıkıyor! Phil Lord ve Christopher Miller imzalı Project Hail Mary filminden ilk fragman yayınlandı. Bilim kurgu türündeki filmde, bir öğretmenden riskli bir uzay görevine çıkması istenir.

Filmde bir astronota dönüşen Gosling'e başrollerde geçtiğimiz yıla The Zone of Interest ve Anatomy of a Fall filmleriyle damga vuran Sandra Hüller eşlik ediyor.