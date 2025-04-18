Ryan Gosling başrolde: Yeni Star Wars filminin vizyon tarihi belli oldu
Shawn Levy’nin yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolde Ryan Gosling'in yer aldığı “Star Wars: Starfighter” filmi ile ilgili detaylar belli oldu.
Star Wars Celebration etkinliği sırasında yeni Star Wars filmi resmi olarak duyuruldu ve vizyon tarihi açıklandı. "Star Wars: Starfighter" adını taşıyan filmin başrolünde Ryan Gosling olacak.
The Mandalorian & Grogu'dan sonra çıkacak Star Wars filminin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturacak.
2027'DE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
Star Wars evreninde geçen ancak tamamen yeni karakterlere odaklanan bağımsız bir hikaye olarak tanımlanan "Star Wars: Starfighter" filminin senaryosunu Jonathan Tropper kaleme alıyor.
Shawn Levy'nin "Bu bir prequel ya da bir devam filmi değil; yeni bir macera" diye tanımladığı film, 28 Mayıs 2027'de gösterime girecek.
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