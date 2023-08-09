Ryan Gosling "Cennetimden Bakarken" filminden neden kovulduğunu açıkladı

"KARAKTERİN 100 KİLO OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORDUM"

Hollywood Reporter'a konuşan Ryan Gosling, prodüksiyon başlamadan sadece birkaç gün önce kovulduğunu ve bu kararın ardındaki nedenin son derece ilginç olduğunu açıkladı.



Ünlü aktör, "Karakterin nasıl görünmesi gerektiğine dair farklı fikirlerimiz vardı. Ben onun gerçekten 100 kilo olması gerektiğine inanıyordum" dedi. Ancak bu değişim filmin yönetmeni Peter Jackson'la arasında çatışmalara neden oldu.