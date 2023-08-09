Ryan Gosling "Cennetimden Bakarken" filminden neden kovulduğunu açıkladı

Daha önce "Çılgın Aptal Aşk" (Crazy, Stupid, Love), "Aşk ve Küller" (Blue Valentine), "Not Defteri" (The Notebook) ve "Aşıklar Şehri" (La La Land) gibi yapımlarda rol alan Ryan Gosling, son olarak "Barbie" filminde başrol oynadı.
Başarılı oyunculuk performansıyla sektörün aranan isimlerinden biri olan Gosling'in birçok ünlü oyuncu gibi geri çevirdiği ya da kaybettiği roller bulunuyor.
ROLÜ İÇİN 25 KİLO ALDI
Bunlardan biri de Peter Jackson'ın 2009 yapımı "Cennetimden Bakarken" (The Lovely Bones) filmindeki "Jack Salmon" karakteriydi.
Rachel Weisz, Stanley Tucci ve Susan Sarandon gibi oyuncuların yer aldığı filmde Mark Wahlberg değil Gosling yer alacaktı.
Hatta Gosling, kızını bulmaya çalışan bir baba olan Jack'i 100 kilo olarak hayal ettiği için rolüne hazırlanırken 25 kilo aldı.
"KARAKTERİN 100 KİLO OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORDUM"
Hollywood Reporter'a konuşan Ryan Gosling, prodüksiyon başlamadan sadece birkaç gün önce kovulduğunu ve bu kararın ardındaki nedenin son derece ilginç olduğunu açıkladı.
Ünlü aktör, "Karakterin nasıl görünmesi gerektiğine dair farklı fikirlerimiz vardı. Ben onun gerçekten 100 kilo olması gerektiğine inanıyordum" dedi. Ancak bu değişim filmin yönetmeni Peter Jackson'la arasında çatışmalara neden oldu.
"HER ŞEYİ YANLIŞ ANLADIĞIMI FARK ETTİM"
"Yapım öncesi süreçte çok fazla konuşmadık, sorun da buydu" diyen Gosling, "Çok büyük bir filmdi ve Jackson'ın ilgilenmesi gereken çok fazla şey vardı. Oyuncularla tek tek ilgilenemedi. Sete gittiğimde her şeyi yanlış anladığımı fark ettim" ifadelerini kullandı.
Ryan Gosling, sete gelip yönetmenle karşılaşmasının ardından şişman ve işsiz bir şekilde ortada kaldığını söyledi.
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