Ryan Gosling ve Margot Robbie yeni Ocean's Eleven filminde rol alacak

Brad Pitt ve George Clooney gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı Ocean’s Eleven serisi yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Şu sıralar Barbie filmiyle gündeme gelen Ryan Gosling ve Margot Robbie'nin serinin yeni filminde rol alması bekleniyor. Variety’nin haberine göre Warner Bros. ikiliyle yeni çekilecek Ocean’s Eleven filmi için anlaşma safhasında. Jay Roach’un yönetmen koltuğunda oturacağı ve Carrie Solomon’un senaristliğini yapacağı filmin 1960’lı yıllarda Avrupa’da geçmesi bekleniyor.

2019 yılında rol aldığı Bombshell filminde yönetmen Jay Roach ile beraber çalışan Robbie'nin, Ocean's Eleven filminin oyuncu kadrosuna katıldığı daha önceki söylentiler arasında yer alıyordu.

3 FİLM ÇEKİLDİ



Steven Soderbergh’ün yönetmenliğini yaptığı ünlü soygun filmini, Ocean’s Twelve (12) ve Ocean’s Thirteen (13) gibi devam filmleri takip etmişti.

YILDIZ KADRO



Ocean's serisi Julia Roberts, Brad Pitt, George Clooney ve Matt Damon gibi isimlerin yer aldığı yıldız kadrosuyla soygun filmleri arasında bir kült haline geldi.