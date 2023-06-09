Ryan Gosling ve Margot Robbie'nin başrolde olduğu yeni Ocean's Eleven filminin çekimleri başlıyor

Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği "Barbie" filminde başrolleri paylaşan Ryan Gosling ve Margot Robbie, yeni Ocean’s Eleven filminde yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Şu sıralar Barbie filmiyle gündemde olan oyuncuların ne zaman çekimlere başlayacağı açıklandı.
Resmi adı henüz açıklanmayan filmin çekimleri 30 Haziran'da başlayacak.
Jay Roach’un yönetmen koltuğunda oturacağı ve Carrie Solomon’un senaristliğini üsteleneceği filmin 1960’lı yıllarda Avrupa’da geçmesi bekleniyor. Film, Ocean's serisinde yaşanan olaylardan öncesini konu alacak.
Steven Soderbergh’ün yönetmenliğini yaptığı ünlü soygun filmi Ocean's Eleven'ı, Ocean’s Twelve (12) ve Ocean’s Thirteen (13) gibi devam filmleri takip etmişti.
KADINLAR BAŞROLDE
2018 yılında ise kadın oyuncuların hakim olduğu Ocean’s Eight (8) filmi gelmişti. Filmin başrolünde Sandra Bullock, Cate Blanchett ve Rihanna gibi isimler yer almıştı.
"BARBIE" FİLMİ YOLDA
Kadrosunda Will Ferrell, Issa Rae, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Michael Cera ve Alexandra Shipp gibi isimlerin yer aldığı film 21 Temmuz 2023’te vizyona girecek.
Filmin 38 yaşındaki yönetmeni Gerwig, senaryoyu uzun süredir ilişki yaşadığı Noah Baumbach ile birlikte yazdı.
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