Ryan Gosling ve Margot Robbie'nin başrolde olduğu yeni Ocean's Eleven filminin çekimleri başlıyor

Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği "Barbie" filminde başrolleri paylaşan Ryan Gosling ve Margot Robbie, yeni Ocean’s Eleven filminde yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Şu sıralar Barbie filmiyle gündemde olan oyuncuların ne zaman çekimlere başlayacağı açıklandı.

Resmi adı henüz açıklanmayan filmin çekimleri 30 Haziran'da başlayacak.