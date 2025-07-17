Ryan Gosling ve Will Ferrell aynı projede buluşuyor

Senaryosunu Workin' Moms dizisiyle tanınan Daniel Gold'un kaleme aldığı Tough Guys filmi için hazırlıklar sürüyor. Henüz yönetmeni belli olmayan filmin başrolleri belli oldu.

Suç dünyasından koparak kendi hayatlarını kurmaya karar veren eski tetikçilerin yaşadıklarını konu alacak filmde başrolleri Ryan Gosling ve Will Ferrell paylaşacak.

Tough Guys filminin vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.