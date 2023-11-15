Ryan Gosling'in başrolde olduğu The Fall Guy (Dublör) filmi ertelendi

Son dönemde Barbie filmiyle gündeme gelene Ryan Gosling'in başrolde olduğu Dublör filmi ertelendi.

Ryan Gosling'in başrolde olduğu The Fall Guy (Dublör) filmi ertelendi

David Leitch'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke ve Aaron Taylor-Johnson'ın yer aldığı Dublör filminden ilk fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

1980'lerin popüler TV dizisinden ilham alınan Dublör film, 1 Mart 2024’te vizyona girecekti. Universal Pictures, filmin 3 Mayıs 2024'e ertelendiğini duyurdu.

Senaryosunu Drew Pierce'ın kaleme aldığı film, Hollywood dublörü Colt Seavers'ın maceralarını konu alıyor.

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