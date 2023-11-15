Ryan Gosling'in başrolde olduğu The Fall Guy (Dublör) filmi ertelendi

David Leitch'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke ve Aaron Taylor-Johnson'ın yer aldığı Dublör filminden ilk fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
1980'lerin popüler TV dizisinden ilham alınan Dublör film, 1 Mart 2024’te vizyona girecekti. Universal Pictures, filmin 3 Mayıs 2024'e ertelendiğini duyurdu.
Senaryosunu Drew Pierce'ın kaleme aldığı film, Hollywood dublörü Colt Seavers'ın maceralarını konu alıyor.
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