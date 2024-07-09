Ryan Murphy'den yeni dizi: Kim Kardashian, Halle Berry ve Glenn Close kadroda

Cast çalışmaları devam eden projeye son olarak Halle Berry ve Glenn Close katıldı. Berry ve Close'un oynayacağı rollerle ilgili detaylar şimdilik gizli tutuluyor.

Los Angeles'ta tamamı kadınlardan oluşan bir hukuk firmasına odaklanacak olan dizide Kim Kardashian başrolde yer alacak.

Son 20 yılda Amerikan televizyonculuğuna yön veren isimlerden biri olan Ryan Murphy imzalı " All's Fair " adlı dizi için hazırlıklar sürüyor.

Ancak iki ünlü oyuncu da Kim Kardashian gibi "All's Fair"de yönetici yapımcı olarak görev yapacak.

"All's Fair" dizisi, Halle Berry'nin 2015'teki CBS' Extant'tan bu yana ilk dizi rolü olacak. Öte yandan bu rol Glenn Close için de televizyondaki hukuk dramalarına dönüş anlamına geliyor.