Ryan Murphy'den yeni dizi: Kim Kardashian, Halle Berry ve Glenn Close kadroda

"American Horror Story", "Canavar: Jeffrey Dahmer'ın Hikayesi", "Feud" gibi projelerle tanınan Ryan Murphy'nin yeni dizisi için hazırlıklar sürüyor. Kim Kardashian'ın başrol oynayacağı diziye Halle Berry ve Glenn Close dahil oldu.

Ryan Murphy'den yeni dizi: Kim Kardashian, Halle Berry ve Glenn Close kadroda

Son 20 yılda Amerikan televizyonculuğuna yön veren isimlerden biri olan Ryan Murphy imzalı "All's Fair" adlı dizi için hazırlıklar sürüyor.

Los Angeles'ta tamamı kadınlardan oluşan bir hukuk firmasına odaklanacak olan dizide  başrolde yer alacak.

Cast çalışmaları devam eden projeye son olarak Halle Berry ve Glenn Close katıldı. Berry ve Close'un oynayacağı rollerle ilgili detaylar şimdilik gizli tutuluyor.

Ryan Murphy'den yeni dizi: Kim Kardashian, Halle Berry ve Glenn Close kadroda - 1

Ancak iki ünlü oyuncu da gibi "All's Fair"de yönetici yapımcı olarak görev yapacak.

"All's Fair" dizisi, Halle Berry'nin 2015'teki CBS' Extant'tan bu yana ilk dizi rolü olacak. Öte yandan bu rol Glenn Close için de televizyondaki hukuk dramalarına dönüş anlamına geliyor. 

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