Ryan Murphy'den yeni seri katil dizisi geliyor

Ryan Murphy, FX ile yine güçlerini birleştirmeye hazırlanıyor. Birbirinden başarılı yapımlara imza atan yapımcı, Bret Easton Ellis'in 2023 tarihli The Shards adlı kitabını ekrana taşımaya hazırlanıyor.

Max Winkler'ın dizinin yönetmen koltuğunda oturması bekleniyor. Dizide rol alması düşünülen ilk isim ise ABD'li model Kaia Gerber. The Shards adlı gerilim romanı, 1980'lerde Los Angeles'ta yaşayan bir seri katilin hikayesini konu alıyor.

Yazar Ellis, daha önce American Psycho, Less than Zero, The Rules of Attraction, The Informers, Glamorama ve Lunar Park gibi eserleri kaleme aldı.

Model Kaia Gerber son olarak, Murphy ile American Horror Story ve American Horror Stories projelerinde çalıştı.