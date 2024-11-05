Ryan Reynolds ile Hugh Jackman buluşuyor: Bu sefer Marvel filmi olmayacak

Variety'nin haberine göre, Reynolds şu sıralar yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Shawn Levy'ın yeniden yönetmen koltuğunda oturacağı yapımda Hugh Jackman'ın da rol alması bekleniyor. Reynolds ile Jackman'ı bir araya getirecek olan filmin, Marvel ile ilgili olmadığı belirtildi.

BARBIE FİLMİNİN REKORUNU KIRDI



Marvel imzalı yapım, geçtiğimiz yıla damga vuran Barbie filmini tahtından etti. ABD'de yeniden vizyona giren film 679 bin dolar hasılat elde etti. Filmin ABD'deki toplam gişe hasılatı 636,3 milyon dolara ulaştı.



Film, ABD'de tüm zamanların en çok izlenen filmleri sıralamasında 12. sıraya yerleşti. Barbie filmi ise 13. sıraya geriledi.



Deadpool ve Wolverine her ne kadar Barbie filmini ABD'de tahtından etmiş olsa da Greta Gerwig imzalı film, toplam 1,4 milyar dolar hasılat ile dünya çapında büyük bir başarı elde etmeyi başardı.

OSCAR ÖDÜLLERİ'Nİ KİM SUNACAK?



Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri'ni gelecek yıl kimin sunacağı merak konusu olmaya devam ediyor.



İddialara göre, filmin başrol oyuncuları Ryan Reynolds ile Hugh Jackman, gelecek yıl Oscar Ödülleri'ni sunabilir. Deadline'ın haberine göre, 2 Mart'ta gerçekleşecek Oscar Ödülleri için birçok isim düşünülüyor.



Bu isimler arasında Will Ferrell, Amy Poehler ve Dwayne Johnson yer alıyor ancak Reynolds ile Jackman, listede başı çekiyor.

Hugh Jackman, 2019 yılında Oscar Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenmişti. Daha önce 4 kez ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Jimmy Kimmel gelecek yıl sunuculuk yapmayacağını söylemişti. Oyuncu Whoopi Goldberg ve Jack Lemmon da Oscar Ödülleri'ni 4 kez sunmuştu.



Öte yandan, komedyen ve oyuncu John Mulaney'in sunuculuk teklifini reddettiği iddia edilmişti. Sunuculuk yaptığı esnada Will Smith'in kendisine attığı tokatla uzun süre gündemden düşmeyen Chris Rock'a da teklif gittiği belirtildi. Ancak Rock'ın kabul etmeyeceği düşünülüyor.