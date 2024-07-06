Ryan Reynolds ile Hugh Jackman Marvel evreninde buluştu

Üçüncü Deadpool filmi 26 Temmuz'da vizyona girecek. 2024 yılının en merak edilen yapımlarından biri olan Deadpool & Wolverine filminin başrollerinde Ryan Reynolds ile Hugh Jackman yer alıyor.

Aynı zamanda çok yakın arkadaş olan ikili, filmin basın turu için Güney Kore'de hayranlarıyla buluştu. Seoul şehrinde düzenlenen Waterbomb Festivali'nde izleyiciyle sürpriz yapan ikili büyük bir ilgi ile karşılaştı.

Filmin gişede büyük bir başarı elde etmesi ve hatta birden fazla rekor kırması bekleniyor.

