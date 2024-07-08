Ryan Reynolds ile Hugh Jackman yeniden bir araya geliyor

Yaklaşan filmleri "Deadpool & Wolverine"in basın turlarına hızla devam eden Ryan Reynolds ve Hugh Jackman, bambaşka bir filmde beyazperdede bir kez daha bir araya gelmeye hazırlanıyor.



Yaklaşan filmleri "Deadpool & Wolverine"in basın turlarına devam eden Hollywood yıldızlarından Ryan Reynolds, süper kahraman türünden farklı bir şey üzerinde çalıştıklarını ve kısa süre sonra tekrar bir araya gelmeye hazır olduklarını açıkladı.

"YAKINDA ÇEKMEK İSTEDİĞİMİZ BİR FİLM VAR" Entertainment Weekly'ye konuşan Ryan Reynolds, "Yakında çekmek istediğimiz bir film var. Bizimkinin başarılı ve yürüyen her ilişki gibi olduğunu söyleyebilirim: İki taraf da birbirini destekliyor" dedi.



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