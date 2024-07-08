Ryan Reynolds ile Hugh Jackman yeniden bir araya geliyor

Üçüncü Deadpool filmi "Deadpool Wolverine"de başrolleri paylaşan ve hayranlarıyla buluşmak için gün sayan Ryan Reynolds ile Hugh Jackman yeni ve farklı bir film için bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman yeniden bir araya geliyor

Yaklaşan filmleri "Deadpool & Wolverine"in basın turlarına hızla devam eden ve Hugh Jackman, bambaşka bir filmde beyazperdede bir kez daha bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Yaklaşan filmleri "Deadpool & Wolverine"in basın turlarına devam eden yıldızlarından Ryan Reynolds, süper kahraman türünden farklı bir şey üzerinde çalıştıklarını ve kısa süre sonra tekrar bir araya gelmeye hazır olduklarını açıkladı.

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman yeniden bir araya geliyor - 1

"YAKINDA ÇEKMEK İSTEDİĞİMİZ BİR FİLM VAR"

Entertainment Weekly'ye konuşan , "Yakında çekmek istediğimiz bir film var. Bizimkinin başarılı ve yürüyen her ilişki gibi olduğunu söyleyebilirim: İki taraf da birbirini destekliyor" dedi.

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman Marvel evreninde buluştu

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman Marvel evreninde buluştu

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Ünlü oyuncu, rol arkadaşı Jackman'a olan sevgisini de "Ben her zaman Hugh'nun gol atmasını ve kazanmasını istiyorum. Ayrıca onun kalbinin, aklının ve kimliğinin sonsuz nüanslarını da biliyorum. İlk elden söyleyebilirim ki o sadece desteklemeye değer biri değil, desteklememenin imkansız olduğu biri" sözleriyle dile getirdi.

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