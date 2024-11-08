Ryan Reynolds, Oscar Ödülleri'ni sunacak mı? İddialara yanıt verdi
Geçtiğimiz yaz sinemalara damga vuran Deadpool ve Wolverine filminin başrol oyuncuları Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın Oscar Ödülleri'ni sunacağı iddia edilmişti. Ryan Reynolds iddialara yanıt verdi.
Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ı bir araya getiren Deadpool ve Wolverine filmi 26 Temmuz'da vizyona girdi. Gişedeki başarısıyla adından söz ettiren yapımın başrol oyuncularının gelecek yıl Oscar Ödülleri'ni sunabileceği iddia edildi.
Dünya çapında 1,5 milyar dolar hasılat elde eden filmin yıldızlarından Reynolds, iddialara yanıt verdi. Reynolds, Oscar Ödülleri'ni sunmanın zor bir iş olduğunu "Oscar tarihine bakacak olursak bu zor bir iş, biliyorsunuz. Bence bizden önce bunu kusursuz bir şekilde yapan çok yetenekli insanlar oldu" sözleriyle dile getirdi.
"Bir gün Oscar Ödülleri'ni sunmak rüya gibi olurdu" diyen oyuncu, şu sıralar yeni bir film üzerinde çalıştığını ve çok yoğun olduğunu söyledi.
OSCAR ÖDÜLLERİ'Nİ KİM SUNACAK?
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri'ni gelecek yıl kimin sunacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Daha önce 4 kez ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Jimmy Kimmel gelecek yıl sunuculuk yapmayacağını söylemişti.
Oyuncu Whoopi Goldberg ve Jack Lemmon da Oscar Ödülleri'ni 4 kez sunmuştu. Öte yandan, komedyen ve oyuncu John Mulaney'in sunuculuk teklifini reddettiği iddia edilmişti. Sunuculuk yaptığı esnada Will Smith'in kendisine attığı tokatla uzun süre gündemden düşmeyen Chris Rock'a da teklif gittiği belirtildi. Ancak Rock'ın kabul etmeyeceği düşünülüyor.
EN İYİ KADIN OYUNCU TAHMİNLERİ
97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile.
İşte Variety'ye göre, 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilebilecek filmler...
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