Ryan Reynolds, Oscar Ödülleri'ni sunacak mı? İddialara yanıt verdi

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ı bir araya getiren Deadpool ve Wolverine filmi 26 Temmuz'da vizyona girdi. Gişedeki başarısıyla adından söz ettiren yapımın başrol oyuncularının gelecek yıl Oscar Ödülleri'ni sunabileceği iddia edildi.

Dünya çapında 1,5 milyar dolar hasılat elde eden filmin yıldızlarından Reynolds, iddialara yanıt verdi. Reynolds, Oscar Ödülleri'ni sunmanın zor bir iş olduğunu "Oscar tarihine bakacak olursak bu zor bir iş, biliyorsunuz. Bence bizden önce bunu kusursuz bir şekilde yapan çok yetenekli insanlar oldu" sözleriyle dile getirdi.

"Bir gün Oscar Ödülleri'ni sunmak rüya gibi olurdu" diyen oyuncu, şu sıralar yeni bir film üzerinde çalıştığını ve çok yoğun olduğunu söyledi.