"Saat Güneşi" Zeki Müren'e yapay zeka ile "Parla" marşı söyletildi

Türk müziğinde, unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan "Sanat Güneşi" Zeki Müren'in sesi yapay zeka yardımıyla Norm Ender'in "Parla" şarkısında kullanıldı.

"Saat Güneşi" Zeki Müren'e yapay zeka ile "Parla" marşı söyletildi

Rap şarkıcısı Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için "Parla" adında marş besteledi. Marş, sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

Tarzı ve farklı sesiyle yaşadığı döneme damga vuran ve bugün dahi büyük bir hayran kitlesine sahip olan besteci, söz yazarı, yorumcu ve oyuncu 'e yapay zeka ile Norm Ender'in "Parla" şarkısı söyletildi.

"Saat Güneşi" Zeki Müren'e yapay zeka ile "Parla" marşı söyletildi - 1

Müren'in "Parla" yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Yapay zeka ile yapılan videoyu Aytuğ Scioti'nin hazırladığı öğrenildi.

92. YAŞ GÜNÜNDE YAPAY ZEKAYLA ANILDI

Öte yandan yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran Türk Sanat Müziği'nin en büyük yorumcularından Zeki Müren 92. yaş gününde yapay zeka ile yapılan klip ile anılmıştı.

Zeki Müren bütün servetini Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bırakmıştı. TEV, Müren için yapay zekayla oluşturulan bir klip yayınladı.

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