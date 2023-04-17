Saatleri Ayarlama Enstitüsü oyununa Orhan Pamuk’tan övgü

Doğu ve batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın zamansız eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" Serdar Biliş’in yönetmenliğinde dev bir prodüksiyonla tiyatroseverlerle buluştu.
Sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama ile aylar süren çalışmaların sonucunda izleyicilerle buluşan oyunda onlarca surete tek başına bürünen Serkan Keskin performansıyla büyük beğeni topladı ve dakikalarca ayakta alkışlandı. Kendisini ayakta alkışlayanlar arasında bulunan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, prömiyer sonrası oyunla ilgili övgü dolu yorumlar yaptı ve kuliste ekibe tebriklerini iletti.
PAMUK'TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Pamuk oyunla ilgili “Çok şahane ve güzeldi, bir şiirdi. Bir daha görmeye geleceğim. Herkesin de gelmesini görmesini istiyorum. Uzun yıllar Türkiye’de bu kadar güzel bir metin, uyarlama ve atmosfer yaşamadım. Çok mutluyum, bunu seyretmekle sarhoş oldum" yorumunda bulundu.
Serdar Biliş’in uyarlayıp yönettiği "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" 27 ve 28 Nisan’da, 03 ve 04 Mayıs tarihlerinde Maximum Uniq Hall’da yeniden sahnelenecek. Tiyatro ve sinema arasında hibrid bir dünyanın tasarlandığı oyunun görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, sahne ve dekor tasarımını Gamze Kuş üstlenirken müziklerinde Tuluğ Tırpan imzası yer alıyor.