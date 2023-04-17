Saatleri Ayarlama Enstitüsü oyununa Orhan Pamuk’tan övgü

PAMUK'TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER



Pamuk oyunla ilgili “Çok şahane ve güzeldi, bir şiirdi. Bir daha görmeye geleceğim. Herkesin de gelmesini görmesini istiyorum. Uzun yıllar Türkiye’de bu kadar güzel bir metin, uyarlama ve atmosfer yaşamadım. Çok mutluyum, bunu seyretmekle sarhoş oldum" yorumunda bulundu.



Serdar Biliş’in uyarlayıp yönettiği "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" 27 ve 28 Nisan’da, 03 ve 04 Mayıs tarihlerinde Maximum Uniq Hall’da yeniden sahnelenecek. Tiyatro ve sinema arasında hibrid bir dünyanın tasarlandığı oyunun görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, sahne ve dekor tasarımını Gamze Kuş üstlenirken müziklerinde Tuluğ Tırpan imzası yer alıyor.