Saatleri Ayarlama Enstitüsü oyununun prömiyeri yapıldı

Doğu ve batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın zamansız eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Serdar Biliş’in yönetmenliğinde dün gece prömiyerini gerçekleştirdi.

Sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama ile sanatseverlerle buluşan oyunda onlarca surete tek başına bürünen Serkan Keskin performansıyla büyük beğeni topladı, oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

