"Saatleri Ayarlama Enstitüsü" sanatseverlerle buluştu

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çağının çok ötesinde yazılmış eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü"nün gala gösterimi yapıldı. Yapımını Saatler Kolektif'in üstlendiği, oyuncu Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü eser, Serdar Biliş’in uyarlaması ve yönetmenliğiyle sahneye konuldu.

"Saatleri Ayarlama Enstitüsü" sanatseverlerle buluştu

Doğu ve batı, eski ile yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar'ın unutulmaz eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama ile sanatseverlerle buluştu.

Oyunun ardından sahnede kısa bir konuşma yapan Serkan Keskin, eserin tek kişilik bir oyun olduğunu ancak eserde birçok kişinin görev yaptığını belirterek, "En çok burayı seviyorum; yazan Ahmet Hamdi Tanpınar" dedi.

"Saatleri Ayarlama Enstitüsü" sanatseverlerle buluştu - 1

GALAYA ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

ve sinema arasında hibrid bir dünyanın tasarlandığı oyunun görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, sahne ve dekor tasarımını Gamze Kuş, müziklerini ise Tuluğ Tırpan üstlendi.

Galaya aralarında Gülse Birsel, Burçin Terzioğlu, Nil Karaibrahimgil, Demet Evgar, Cengiz Bozkurt, Bennu Yıldırımlar, Reha Erdem ve Ezel Akay'ın da aralarında olduğu birçok ünlü isim katıldı.

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