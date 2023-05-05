"Saatleri Ayarlama Enstitüsü" sanatseverlerle buluştu

Doğu ve batı, eski ile yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar'ın unutulmaz eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama ile sanatseverlerle buluştu.

Oyunun ardından sahnede kısa bir konuşma yapan Serkan Keskin, eserin tek kişilik bir oyun olduğunu ancak eserde birçok kişinin görev yaptığını belirterek, "En çok burayı seviyorum; yazan Ahmet Hamdi Tanpınar" dedi.

