Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene yedincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. “Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar” temasıyla iki yıl aradan sonra ilk kez fiziksel ortamda, Sabancı Center’da düzenlenen yarışmanın ödül töreni; Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşti.



Yarışma, genç sanatçılar tarafından yoğun ilgi görürken finale kalan 11 eser arasında birincilik ödülünün sahibi ‘Kız Evi’ filmiyle yönetmenler Ece Akın ve Mustafa Solmaz’ın oldu. Ece Akın ve Mustafa Solmaz’a ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim etti. Yarışmanın ikincisi ‘Peki Bu Kadın Kim?’ filminin yönetmeni Dilşad Demir’e ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan verirken, üçüncü olan ‘Çamaşır İpi’ filminin yönetmeni Hüseyin Urçuk’a ödülü yarışmanın sanat yönetmeni Zeynep Atakan tarafından sunuldu. Bu yıl ikinci kez verilen Sosyal Etki Ödülü’nün sahibi ise ‘Çiçek Açar’ filmiyle Süheyla Noyan oldu. ‘Balık Tutmak İstiyorum’ filmiyle Melihat Ağgül ve ‘Örüntü’ filmiyle Erkan Selçin de mansiyon ödülü kazandı.



Ödül almaya hak kazananlar; 7. Kısa Film Yarışması’nın jürisi yönetmen ve senarist Biket İlhan, Avrupa Film Akademisi (EFA) Başkanı, yapımcı ve yazar Mike Downey, yönetmen Zeynep Günay Tan, oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile dünya sinemasından ödüllü İspanyol oyuncu Beatriz Rico’nun değerlendirmeleriyle belirlendi.

Sosyal Etki Jürisi’nde ise dramaturg Dr. Sündüz Haşar, Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşecan Terzioğlu ve Eğitim Uzmanı Ali Koç yer aldı.

