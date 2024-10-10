Sacha Baron Cohen ve Rosamund Pike "Ladies First" filminde başrolleri paylaşacak

Eléonore Pourriat'ın yönettiği Fransız filmi "Je Ne Suis Pas Un Homme Facile"den uyarlanacak olan "Ladies First" filminin başrolleri belli oldu.



Deadline'ın haberine göre; dijital platformlardan birinde yayınlanacak olan filmde başrolleri Sacha Baron Cohen ve Rosamund Pike paylaşacak.



Senaryosunu Katie Silberman, Natalie Krinsky ve Cinco Paul'un kaleme aldığı romantik komedi filmini Thea Sharrock yönetecek.



"Ladies First" filmi; hayatını kadınları kandırarak geçiren bir adamın, kadınların egemen olduğu bir dünyaya uyanmasını ve akabinde yaşananları konu alacak.