Sadri Alışık doğum gününde mezarı başında anıldı

Babasıyla aralarında artık mesafeler olsa da sevmenin her zaman mümkün olduğunu ifade eden Alışık, "Hem ayrıca babalar da zaten dua gibidir. Yani dokunur insana, evladına. Babalar dua gibidir. Onlar bize zaten dokunuyor" değerlendirmesinde bulundu.



Yeşilçam'da "Turist Ömer" karakteriyle izleyenlerin gönlünde yer edinen usta oyuncu ile aynı adı taşıyan torunu Sadri Alışık ile sanatçının sevenleri ve dostları da programa katıldı.



Usta oyuncunun eşi Çolpan İlhan ile yan yana olan mezarının etrafında sevenleri tarafından doğum günüyle ilgili yazılanlar ve fotoğraflar da dikkati çekti.