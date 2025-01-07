Sadri Alışık filmi geliyor: Bu yıl vizyona girecek

Yapımcılığını Sev Yapım’ın, yaratıcı yapımcılığını Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin (SAKM) üstlendiği Sadri Alışık filminin yönetmen koltuğunda aynı zamanda filmin senaryosu da kendisine ait olan Özer Feyzioğlu oturacak.

Filmde, Sadri Alışık’ın Türk sinema ve tiyatrosuna kattığı değer, büyük aşkı Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık’la olan ilişkisinin yanı sıra sanat ve özel hayatındaki tüm bilinmeyen yönleri de beyazperdeye aktarılacak.

KİMLER ROL ALACAK?

Çekimlerine yaz aylarında başlanacak filmin kadrosunda yer alması planlanan isimlerle yakında görüşülmeye başlanacak.

Sadri Alışık (Kahkaha ve Hüzün) filmi sinemanın ölümsüz ismini hayranlarıyla bir kez daha buluştururken yeni nesillere de 30 yıl önce aramızdan ayrılan Sadri Alışık’ın renkli ve etkili dünyasını anlatacak.

2025 yılında Sadri Alışık’ın doğumunun 100. yılına denk gelmesiyle ayrı bir anlam kazanan film, aynı zamanda Türk sinemasının mihenk taşı Yeşilçam’ı kuran, yaşatan isimlere de bir saygı geçidi olacak.