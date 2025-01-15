Sadri Alışık filminin vizyon tarihi belli oldu
Türk sinema ve tiyatrosunun efsane ismi Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor. Merakla beklenen filmin vizyon tarihi açıklandı.
Türk sinemasının efsane ismi Sadri Alışık’ın hayatını konu alan filmin vizyon tarihi belli oldu. Alışık’ın unutulmaz yaşamını beyazperdeye taşıyacak film, 28 Kasım 2025 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.
Yapımcılığını Sev Yapım’ın, yaratıcı yapımcılığını ise Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin (SAKM) üstlendiği film, yönetmen koltuğunda ve senaryosunda Özer Feyzioğlu’nu konuk ediyor. Sadri Alışık’ın Türk sinemasına kattığı eşsiz değer, sanatçının büyük aşkı Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık’la olan ilişkisiyle birlikte özel hayatındaki pek çok bilinmeyen yönü de izleyicilere sunulacak.
FİLM ÇEKİMLERİ YAZ AYLARINDA BAŞLAYACAK
Filmin çekimlerine yaz aylarında başlanacak ve kadrosunda yer alacak isimlerle ilgili görüşmeler de kısa sürede yapılacak. 2025 yılında Sadri Alışık’ın doğumunun 100. yılına denk gelmesiyle ayrı bir anlam kazanan film, aynı zamanda Türk sinemasının mihenk taşı Yeşilçam’ı kuran, yaşatan isimlere de bir saygı geçidi olacak.
SADRİ ALIŞIK HAKKINDA
Yeşilçam'da canlandırdığı Turist Ömer karakteriyle izleyenlerin gönlünde yer edinen oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, 1946'da Günahsızlar filmiyle Yeşilçam'a adım attı.
"Turist Ömer", "Ofsayt Osman" ve "Ali Baba" gibi karakterlerle unutulmazlar arasına giren sanatçı, 1959'da Yalnızlar Rıhtımı filminde canlandırdığı "Rıdvan Kaptan" rolüyle dikkati çekti. Alışık, hikayesi Attila İlhan'a ait filmde başrolleri paylaştığı sinema ve tiyatro oyuncusu Çolpan İlhan'la tanıştı.
Çolpan İlhan ile 20 Ağustos 1959'da evlenen Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, 1960'ta dünyaya geldi. Kariyeri boyunca 200'ü aşkın yapımda rol alan sanatçının Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile 1961-1962 arasında rol aldığı Küçük Hanımefendi serisiyle Türk sinemasının ilk güldürü karakteri olarak gösterilen "Turist Ömer" filmleri ve "Ayşecik" serisi izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
30 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ
Alışık, karaciğer yetmezliği nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın desteğiyle 1990'da ABD'ye giderek, Prof. Dr. Münci Kalayoğlu tarafından organ nakli oldu.
Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı için tedavi gören Alışık, 18 Mart 1995'te İstanbul'da yaşama veda etti. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen sanatçının anısına eşi Çolpan İlhan tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi'nce her yıl "Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri" veriliyor.
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