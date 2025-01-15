Sadri Alışık filminin vizyon tarihi belli oldu

Türk sinemasının efsane ismi Sadri Alışık’ın hayatını konu alan filmin vizyon tarihi belli oldu. Alışık’ın unutulmaz yaşamını beyazperdeye taşıyacak film, 28 Kasım 2025 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Sev Yapım’ın, yaratıcı yapımcılığını ise Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin (SAKM) üstlendiği film, yönetmen koltuğunda ve senaryosunda Özer Feyzioğlu’nu konuk ediyor. Sadri Alışık’ın Türk sinemasına kattığı eşsiz değer, sanatçının büyük aşkı Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık’la olan ilişkisiyle birlikte özel hayatındaki pek çok bilinmeyen yönü de izleyicilere sunulacak.

FİLM ÇEKİMLERİ YAZ AYLARINDA BAŞLAYACAK



Filmin çekimlerine yaz aylarında başlanacak ve kadrosunda yer alacak isimlerle ilgili görüşmeler de kısa sürede yapılacak. 2025 yılında Sadri Alışık’ın doğumunun 100. yılına denk gelmesiyle ayrı bir anlam kazanan film, aynı zamanda Türk sinemasının mihenk taşı Yeşilçam’ı kuran, yaşatan isimlere de bir saygı geçidi olacak.