Sağlık çalışanları 6 Şubat için söyledi: Aynı Toprağın Çocuklarıyız

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye tek yürek olurken hekimler, sağlık yöneticileri ve sivil toplum gönüllüleri bir araya gelerek 6 Şubat için “Aynı Toprağın Çocuklarıyız Biz” adlı eseri 6 farklı dilde seslendirdi.

Sağlık çalışanları 6 Şubat için söyledi: Aynı Toprağın Çocuklarıyız

Kahramanmaraş merkezli depremler binlerce can kaybı ve yaralıya sebep olurken bölgede büyük yıkım oluşturdu. Türkiye'nin hafızasına kazınan depremlerle ilgili hekimler, sağlık yöneticileri ve sivil toplum gönüllüleri bir araya gelerek 6 Şubat için “Aynı Toprağın Çocuklarıyız Biz” adlı eseri seslendirdi.

Eser, 6 farklı dilde seslendirilerek dinleyicilere sunuldu. Çalışmanın depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar ve "Hatay'dan Dünyaya Türkiye İçin Çal" projesinde yer alıp hayatını kaybetmiş müzisyenlerin anısına ithaf edildiği belirtildi.

Sağlık çalışanları 6 Şubat için söyledi: Aynı Toprağın Çocuklarıyız - 1

Eseri seslendiren isimlerden olan Sağlık Yöneticisi Meri İstiroti, “Yitirdiğimiz canlarımızın anısı, yaşadığımız sürece hafızalarımızda kalacak. Biz aynı toprağın çocukları, bu hatıraları gelecek nesillere aktarırken, bir ve beraber olmanın şuuruyla sonsuzluğa doğru ilerleyeceğiz” diye konuştu.

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