Sağlık çalışanları 6 Şubat için söyledi: Aynı Toprağın Çocuklarıyız

Eseri seslendiren isimlerden olan Sağlık Yöneticisi Meri İstiroti, “Yitirdiğimiz canlarımızın anısı, yaşadığımız sürece hafızalarımızda kalacak. Biz aynı toprağın çocukları, bu hatıraları gelecek nesillere aktarırken, bir ve beraber olmanın şuuruyla sonsuzluğa doğru ilerleyeceğiz” diye konuştu.

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