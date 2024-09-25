Sagopa Kajmer ile Kamuran Akkor'dan düet müjdesi

Türkiye'nin sevilen rap sanatçılarının başında gelen Sagopa Kajmer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla usta sanatçı Kamuran Akkor ile düet yapacaklarını duyurdu.

Sagopa Kajmer ile Kamuran Akkor'dan düet müjdesi

Sevilen rapçi Sagopa Kajmer lakaplı Yunus Özyavuz, usta Kamuran Akkor ile düet yapacaklarını sosyal medya üzerinden açıkladı. Akkor ile objektif karşısına geçen ünlü isim, bu kareyi takipçileriyle paylaştı.

Sagopa Kajmer, 77 yaşındaki Akkor ile pozuna "Müziğimizin nadide seslerinden üstad ile" notunu düştü.

Sagopa Kajmer ile Kamuran Akkor'dan düet müjdesi - 1

"ŞAHANE BİR ŞARKIYLA KARŞINIZDA OLACAĞIZ"

Ünlü rapçi ile fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Kamuran Akkor ise "Değerli dostum Sagopa Kajmer ile çok yakında şahane bir şarkıyla siz değerli sevenlerimizin karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

Sagopa Kajmer ile Kamuran Akkor'dan düet müjdesi - 2

Usta isim, sözlerini "İlk toplantımız ve stüdyo günümüzden kareleri sizlerle paylaşıyor; sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye noktaladı.

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