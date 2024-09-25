Sagopa Kajmer ile Kamuran Akkor'dan düet müjdesi

Sevilen rapçi Sagopa Kajmer lakaplı Yunus Özyavuz, usta sanatçı Kamuran Akkor ile düet yapacaklarını sosyal medya üzerinden açıkladı. Akkor ile objektif karşısına geçen ünlü isim, bu kareyi takipçileriyle paylaştı.

"ŞAHANE BİR ŞARKIYLA KARŞINIZDA OLACAĞIZ"

Ünlü rapçi ile fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Kamuran Akkor ise "Değerli sanatçı dostum Sagopa Kajmer ile çok yakında şahane bir şarkıyla siz değerli sevenlerimizin karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.