Sahnelere geri dönecek mi? Sezen Aksu'dan konser açıklaması

Ünlü şarkıcı Hande Yener, dün akşam Sarıyer'deki konseri esnasında "Minik Serçe" Sezen Aksu'yu aradı.

"Hande Bizi Sezen'e Götür" adlı konseriyle müzikseverlerle buluşan Yener, Aksu'ya "Seni çok seviyoruz, geri döner misin artık sahnelere?" diye sordu.



Aksu, "Kendimi iyi hissettiğim zaman döneceğim. Beni anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. İnşallah. Nasip biraz da. Bakacağız" yanıtı verdi.

