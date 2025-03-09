Sahnelerin güldüren yüzü Rasim Öztekin 4. ölüm yıl dönümünde anıldı

Seksenler dizisinin Fehmi Baba'sı Rasim Öztekin, oyunculuğun yanı sıra dizi ve filmlerde yaptığı seslendirmeler ve imza attığı köşe yazılarıyla gönüllerde yer edindi. Öztekin'in vefatının üzerinden 4 yıl geçti.

Canlı yayınla gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü oyuncu Özlem Türkad üstlendi. Programda toplumun her kesimi tarafından ağabey olarak görülen Öztekin'in hayvanseverliğini, hobilerini ve gurmeliğini dostları izleyicilerle paylaştı.

Türkad, Rasim Öztekin'in sadece iyi bir sanatçı değil, aynı zamanda hayat dolu bir insan olduğunu belirterek, "Bu etkinlikle, onun sanatçı kişiliğinden öte, yaşamın içindeki hallerinden bahsetmek istiyoruz. Rasim Öztekin'i her zaman gülümseyerek anıyoruz, bugün de o günlerden birisi olacak." dedi.



"HAYATA DAİR HER ŞEY RASİM ÖZTEKİN'İN BİR HOBİSİYDİ"

Oyuncu Şoray Uzun, sanatçının en büyük hobisinin "hayat" olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Hayata dair her şey Rasim Öztekin'in bir hobisiydi. Aynı coşkuyla devam ettirdiği mesleği, klasik otomobiller, deniz, sokak hayvanları onun hayatının hep önemli bir parçası oldu. Elbette onun eşine olan sevgisi de en büyük hobilerinden birisiydi. O, yaşamın tamamına karşı büyük bir sevgi beslerdi ve bundan dolayı da Rasim Ağabey'in yaşı yoktu. Karşısındaki hangi yaştaysa Rasim Ağabey de onunla aynı yaşta olurdu."



Oyuncu İlker Ayrık, Öztekin'in ustalıkla, haşarı bir çocuk olmak arasındaki dengeyi kurabilen bir salon beyefendisi olduğunu dile getirdi.



Öztekin'in sanat hayatıyla herkes tarafından büyük bir takdir topladığını vurgulayan Ayrık, "Ben bu değerlendirmeleri onun yanında olabilen bir kardeşi ve arkadaşı olarak yapıyorum. Onun sanatını herkes çok iyi biliyor. Çok büyük insandı, ilişkilerinde de ustaydı. Rasim Ağabey'in içinde bir çocuk saklıydı. Sınıfın en arkasında oturan yaramaz bir çocuk gibiydi. Rasim Ağabey için benim çocukluk arkadaşım diyebilirim." ifadelerini kullandı.



"HERKESİN YUVASINA GİREBİLEN VE ÇOK SEVİLEN BİR İSİMDİ"

Oyuncu Ahmet Kural, usta sanatçının Türk halkının beğenisini ve takdirini toplamış bir isim olduğunu belirterek, "Rasim Öztekin, herkesin yuvasına girebilen ve çok sevilen bir isimdi. O, hayatımıza girdiği zaman bizim de abimiz oldu ve bu durum hiç değişmedi. O, kalbine herkesi sığdırabilecek kadar sevgi dolu bir insandı. Eğlenmeyi, keyif almayı, sevmeyi bilen, çok sıcak, tatlı bir kişiliğe sahipti." diye konuştu.



Yapımcı ve yönetmen, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Rasim Öztekin'in hayatını planlayarak yaşadığını ve bu durumun bozulmasını hiçbir zaman istemediğini dile getirdi.



Güven, kendisinin de "plancı" bir insan olduğunu dile getirerek, "Rasim Ağabey, planlarının bozulmasını istemezdi. Ben de öyleydim ve bu açıdan birbirimizi çok iyi anlardık. Bir gün mantıklı bir nedenle bir planımızı bozdum ve keşfettim ki Rasim Öztekin'in planını bozmak, dünyanın en büyük suçuymuş." dedi.



"HER YAŞTAN İNSANLA İLETİŞİM KURABİLEN BİR KİŞİYDİ"

Müzisyen Burcu Güven, Öztekin'in profesyonel hayatında her türlü rolü eksiksiz başarmış bir oyuncu olduğunun altını çizerek, usta oyuncunun önemli bir tiyatro geleneğinin içinden geldiğinden bahsetti.



Ortaoyuncular Topluluğu ile profesyonel tiyatro oyuncusu olan ve Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu Öztekin'in mizahın parlayan bir yıldızı olduğuna dikkati çeken Güven, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Rasim Ağabey, bu incelikli mizah anlayışını özel hayatına da taşımıştı ve hepimizin neşe kaynağıydı. Çok iyi giyinirdi, giyimine büyük bir özen gösterirdi. Rasim Öztekin'in yaşı yoktu. Onu kaybettikten sonra Amerika'da olan oğlumla konuştuğumda bana, 'Anne, ben arkadaşımı kaybettim, Rasim abi, benim arkadaşımdı.' dedi. Ben bunu o ana kadar hiç bilmiyordum. O, her yaştan insanla iletişim kurabilen bir kişiydi."



Öztekin'in doktoru Prof. Dr. İzzet Erdinler, sanatçının çok önemli operasyonlar geçirdiğini belirterek, "O bütün bunlara karşı çok dirençli ve sakindi. Duygularını iyi kontrol edebilen bir insandı. Bunu da etrafına yayıyordu. Yaşama sevinci çok yüksekti. Tiyatroya ve eşine olan bağlılığı çok önemliydi. Uğraşmayı ve çabalamayı hiç bırakmadı. Rasim Bey, çok güzel filmlerini hep hastayken yaptı." ifadelerini kullandı.



Programda ayrıca sanatçının yakın arkadaşı Cansın Akoral, Prof. Dr. Haluk Zülfikar, Ali Esat Tansev, aile dostu Işık Görgün, Ayvalık eski Belediye Başkanı ve Öztekin'in yakın dostu Rahmi Gençer, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği eski Başkanı Hakan Arvay ve Öztekin'in çok sevdiği köpeği "Diego"nun veteriner hekimi Banu Gül Şentürk birer konuşma yaptı.