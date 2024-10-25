Şair ve yazar Fırat Kızıltuğ hayatını kaybetti (Fırat Kızıltuğ kimdir?)

Bu yıl Türk Edebiyatı Vakfı tarafından "Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödülü"ne değer görülen bestekar, şair ve yazar Fırat Kızıltuğ, 89 yaşında hayatını kaybetti.



FIRAT KIZILTUĞ KİMDİR?



1 Nisan 1935'te Bayburt'ta doğdu. 1957 yılında Trabzon Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra yurdun çeşitli yerlerinde lkokul öğretmenliği ve fotoğrafçılık yaptı. Müzik bilgilerini İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İleri Türk Müziği Konservatuvarı’nda ilerletti. Viyolonsel, solfej ve usül dersleri aldı. 1956-1966 yılları arasında İleri Türk Müziği Konservatuvarı Derneği'nde viyolonsel çaldı, hocalık ve genel sekreterlıik görevlerinde bulundu. İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda 1976'dan beri viyolonsel çalmaktadır. 1983 yılından beri şair olarak Türk Edebiyat Dergisi yazı kadrosunda bulunan Fırat Kızıltuğ, Türk Edebiyatı Vakfı'nca düzenlenen Necip Fazıl Senaryo Yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Yazdığı şiirlerini "Bir Dane, Bir Dane", "Bayburt Şikesteleri", "Oğuz Destanı", "Mavi Karanlık", "Kitab-ı Yave" ve "Dildeste" adlarını taşıyan altı kitapta topladı.