Sakın Ses Çıkarma filmi geliyor: James McAvoy başrolde

Merakla beklenen Sakın Ses Çıkarma ( Speak No Evil) filminin yönetmen koltuğunda James Watkins oturuyor. James McAvoy, Mackenzie Davis, Aisling Franciosi gibi isimlerin rol aldığı film için geri sayım başladı.

Sakın Ses Çıkarma’nın yapımcılığını Blumhouse için Jason Blum (Five Nights at Freddy's, M3GAN) ve Paul Ritchie (McMafia, The Ipcress File), uygulayıcı yapımcılığını ise Blumhouse için Beatriz Sequeira, Jacob Jarek ve Christian Tafdrup üstleniyor.



Film 13 Eylül'de sinemalarda.