Sakın Ses Çıkarma filmi geliyor: James McAvoy başrolde

Merakla beklenen Sakın Ses Çıkarma ( Speak No Evil) filminin yönetmen koltuğunda James Watkins oturuyor. James McAvoy, Mackenzie Davis, Aisling Franciosi gibi isimlerin rol aldığı film için geri sayım başladı.



KONUSU



Amerikalı bir aile, tatilde arkadaş oldukları büyüleyici bir İngiliz ailenin cennet gibi malikânesinde hafta sonunu geçirmek üzere davet edildiğinde, rüya gibi başlayan tatil kısa sürede karmaşık bir psikolojik kâbusa dönüşür.