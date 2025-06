Saklambaç filminin devamı geliyor

Samara Weaving'in başrolünü üstlendiği Saklambaç (2019) filminin devamı çekiliyor. Searchlight Pictures, devam filminin 10 Nisan 2026'da vizyona gireceğini açıkladı.

Devam filminin adı Ready or Not: Here I Come olacak. Filmde Samara Weaving'e Sarah Michelle Gellar ve Elijah Wood eşlik edecek.



Filmin yönetmenliğini ise Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett üstlenecek. Filmin senaryosu ise Guy Busick ve R. Christopher Murphy'e emanet. Çekimleri başlayan filmin kadrosunda Kathryn Newton, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng ve David Cronenberg yer alıyor.