Saklambaç'ın devam filmi geliyor: Sarah Michelle Gellar ve Elijah Wood kadroda

İlk filmde Grace karakteriyle dikkat çeken Samara Weaving'in yine başrolde olduğu filmin kadrosuna iki ünlü isim daha katıldı.

Senaryoyu yine Guy Busick ve R. Christopher Murphy kaleme aldığı ve çekimleri Toronto'da başlayan filme; Sarah Michelle Gellar ile Elijah Wood dahil oldu.

Saklambaç, yeni evlendiği ailenin şeytanla yaptığı antik bir anlaşmayı yerine getirmek için düğün gecesi ölümcül bir oyuna katılmak zorunda kalan bir gelini konu alıyordu.

Kadrosunda Shawn Hatosy, Nestor Carbonell, Kevin Duran ve David Cronenberg'in yer aldığı devam filminin konusuna dair detaylar ise şimdilik gizli tutuluyor.