Saklambaç'ın devam filmi geliyor: Sarah Michelle Gellar ve Elijah Wood kadroda

2019 yapımı Saklambaç'ın (Ready or Not) devam filmi geliyor. Hazırlıkları süren "Ready or Not: Here I Come" filminin yönetmenliğini Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett üstleniyor.

İlk filmde Grace karakteriyle dikkat çeken Samara Weaving'in yine başrolde olduğu filmin kadrosuna iki ünlü isim daha katıldı.