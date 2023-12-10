Saklı kalmış kültürel değerleri müzelere kazandırıyor

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde halı, heybe dokuyan kadınlar ve çarık yapan ustaların olduğunu belirten İşcan, "Bunun gibi başka köylerden de faydalanıyoruz. Bu şekilde onların da sanatını ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarıyoruz" dedi.



Topladıkları kültürel eşyaları depolarda muhafaza ettiklerini anlatan İşcan, bunları, talep olması durumunda müzelere ücretsiz teslim ettiklerini dile getirdi.

Kültürel değerlerin önemine değinen İşcan, "Türkiye'nin birçok şehrine gittik ve müzelerle çalıştık. Tarihi sokakları gezmeyi çok seviyoruz. Bu sokaklarda el sanatları olan dükkanları geziyoruz. Değişik motifler, nakışlar ve giysiler varsa talip oluyoruz. Müzelerde değerlendirdiğimizi öğrenen herkes daha olumlu yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

