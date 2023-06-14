Salgın sürecinde geliştirdiği müzik yeteneği 15 yaşındaki Efe Öksüz'e İtalya'da birincilik getirdi

Geçen yıl piyano öğretmeni Esra Yüce ile tanıştıktan sonra piyanoya bakış açısının değiştiğini, kendisini hızla geliştirdiğini dile getiren Öksüz, yaklaşık bir yılda uluslararası yarışmalara katılabilecek seviyeye geldiğini anlattı.

İtalya'da düzenlenen ve alanında bilinen organizasyonlardan olan Dinu Lipatti Gençler Uluslararası Müzik Yarışması için öğretmeninin seçtiği eserlerle çalıştıklarını belirten Öksüz, "Rakiplerim yetenekliydi, güzel çaldılar. Orada piyanoda kendi yaş grubumda birinci olduğum için mutluyum" diye konuştu.

Beethoven, Chopin ve Mozart sevdiğini, bu üç bestecinin eserlerini çalıştığını söyleyen Öksüz, "Piyano çalarken huzur, özgürlük hissediyorum. Notalara istediğim gibi bastığım için özgür hissediyorum. Piyano çalmak gerçekten çok güzel ve huzur verici bir şey. Doktor olmak ve piyano çalmak istiyorum. Başarılı olmak, Avrupa'daki yarışmalara katılıp birinci olmak ve yeteneğimi göstermek istiyorum" dedi.

