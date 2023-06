Salgın sürecinde geliştirdiği müzik yeteneği 15 yaşındaki Efe Öksüz'e İtalya'da birincilik getirdi

"EFE EKSTREM BİR YETENEK"

Piyano öğretmeni Esra Yüce de Efe'nin yarışmadaki başarısıyla büyük mutluluk yaşadıklarını, annesi ve babasının emeklerinin de karşılık bulduğunu ifade etti.

Efe ile yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını belirten Yüce, şunları kaydetti:



"Efe, çok yetenekli öğrencilerimden biri. Ekstrem bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Yarışma için haftada üç kez buluşarak disiplinle çalıştık. Çok ekstrem bir yetenekle çalıştığımı her an Efe bana hissettirdi. Çok kısa zamanda büyük bir repertuvar yapabildik onu söyleyebilirim. 8 yaşında Efe ile tanışsaydık Türkiye'den bir örnek vereceksek bir Fazıl Say ortaya çıkabilirdi ama hala genç. Geç olmadığını düşünüyorum, çok yetenekli bir öğrenci."