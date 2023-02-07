Salman Rüşdi bıçaklı saldırı sonrası ilk defa konuştu: O kadar da kötü değilim

1988'de yayınladığı 'Şeytan Ayetleri' isimli romanıyla ses getiren yazar Salman Rüşdi, 2022 yazında New York’ta katıldığı bir etkinlikte bir kez boynundan olmak üzere 15 bıçak darbeli saldırıya uğramıştı. Uzun süre hastanede yattıktan sonra tedavisine evde devam edilen Rüşdi, ilk kez konuştu.

75 yaşındaki yazar, The New Yorker’a verdiği röportajda sağlık durumu için “Biliyorsun, daha iyiydim ama olanları düşünürsek o kadar da kötü değilim” dedi.

"Hala kabuslar görüyorum. Bunlar azalıyor gibi. İyiyim. Ayağa kalkıp dolaşabiliyorum. İyiyim dediğimde, demek istediğim, vücudumun sürekli kontrole ihtiyacı olan kısımları var. Muazzam bir saldırıydı" diyen Rüşdi'nin moralinin yüksek olduğu gözlemlendi.

BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Saldırıda tek gözünü kaybeden ve yüzünde bıçak izi kalan Hint asıllı Amerikalı yazar, parmak uçlarında his olmadığı için klavye ile yazamadığını ancak kalemle yazma becerisinin gün geçtikçe iyileştiğini söyledi. Tek gözüyle ancak dijital parlak ekranlardan okuma yapabildiğini söyleyen Rüşdi, “Aslında büyük yaralar iyileşti. Başparmağım, işaret parmağım ve avucumun alt yarısında his var. Çok fazla el terapisi yapıyorum ve bana çok iyi gittiğim söylendi” diye konuştu.

Geçen yıl ağustos ayında uğradığı saldırı sonrası altı ay hastanede kalan ve tedavisi evde devam eden Rüşdi, saldırıdan altı ay sonra "hissettiği en yoğun duygunun şükran olduğunu" söylerken, hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyileşme yolunun devam ettiğini belirtti.

Ünlü yazarın, bıçaklı saldırıdan bu yana yaklaşık 18 kilo kaybettiği, konuşurken alt dudağında sarkma oluştuğu ve özellikle sol elindeki sinir ağının büyük oranda zedelendiği bildirildi.



Röportaj, Rüşdi’nin uğradığı saldırı öncesi yazdığı 'Zafer Şehri' (Victory City) isimli romanının yayınlanması öncesinde gerçekleşti.

NE OLMUŞTU?



Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, 12 Ağustos 2022’de abd'NİN Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.



Biri boynundan olmak üzere 15 bıçak darbesi alan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.



New York Times’a yazılı açıklamada bulunan Rüşdi’nin menajeri Andrew Wylie, Hint kökenli İngiliz yazarın hayati tehlikeyi atlattığını ancak karaciğeri ile bir kolunun bıçak darbelerinden ciddi hasar gördüğünü ve bir gözünü kaybedebileceğini ifade etmişti.



Aynı günün akşamı, polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin New Jersey’deki evinde arama gerçekleştirdiği Matar, 14 Ağustos'ta, ilk çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmişti.



1980’lerde yazdığı “Şeytan Ayetleri” kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti. Humeyni’den sonra ülke liderliği makamına gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu belirtmişti.