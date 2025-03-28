Salman Rüşdi'den bıçaklı saldırı sonrası ilk kitap

1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Salman Rüşdi 2022'de bıçaklı saldırıya uğradı. Rüşdi'ye bıçaklı saldırıda bulunan Lübnan asılı ABD'li Hadi Matarı "cinayete teşebbüsten" suçlu bulundu. 32 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Matar'ın alacağı cezaya ilişkin duruşmanın 23 Nisan'da yapılması planlanıyor.



YENİ KİTABINI DUYURDU

Ünlü yazar, The Eleventh Hour adlı yeni bir hikaye koleksiyonu ile kasım ayında kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yazar, bu koleksiyonda fanilik, öfke ve barış gibi temaları ele alınacak.

The Eleventh Hour, Booker Ödüllü yazarın 2022'de New York'ta bıçaklanmasından bu yana ilk eseri olacak.

Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Rüşdi, 12 Ağustos 2022'de Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada, California doğumlu Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

