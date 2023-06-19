Salman Rüşdi'ye Almanya'dan ödül

Alman Yayıncılar Birliği Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı yazar Salman Rüşdi oldu. Alman Yayıncılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, Barış Ödülü'ne layık görülen Salman Rüşdi'nin "mücadeleci kişiliği, yaşama olumlu bakışı ve hikaye anlatma sevinciyle dünyayı zenginleştirdiği için bu ödülle onurlandırıldığı" bildirildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yazılı açıklama yaparak Rüşdi'yi tebrik etti. Rüşdi ödülünü ekim ayında Frankfurt'un 175 yıllık tarihi Paul Kilisesi'nde düzenlenecek törenle alacak. Rüşdi'ye 25 bin avro para ödülü de verilecek.

