Salon İKSV ilkbahar sezonu programı açıklandı

Alternatif müziğin sevilen ve yeni isimlerini konuk eden Salon İKSV, ilkbahar sezonunda heyecan verici isimlerle dolu bir programla müzik severleri ağırlamaya hazırlanıyor.

PROGRAMDA HANGİ İSİMLER YER ALIYOR?

Salon’un ilkbahar sezonunda, yeni bir saykedelik müzik dalgası yaratan Glass Beams, Garanti BBVA Konserleri kapsamında “desert noir” ikilisi Still Corners ve yeni nesil soul şarkıcısı CHERISE, Kolektif House Konserleri kapsamında etnik ritimlerle dansa davet eden Islandman, duygu yüklü performansıyla Morpheus, mutluluk kaynağı saykedelik pop-rock grubu Palmiyeler, Türkçe alternatif ve R&B müziğin yeni seslerinden Kardelen ve özgür müzik kolektifi İstanbul West Side Collective yer alıyor.

Salon İKSV’nin ilkbahar sezonu biletleri 22 Mart Cuma günü saat 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, aynı gün 14.30’da genel satışa açılacak.