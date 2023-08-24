Salon İKSV'nin sonbahar programı açıklandı

Beyoğlu’nun sembol mekânlarından, müzikseverlerin buluşma noktası Salon İKSV, sonbahar sezonunda da alternatif müziğin başarılı isimlerine ve yeni yeteneklere evsahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Salon’un sonbahar sezonu, 29 ve 30 Eylül’de iki gece üst üste Salon sahnesine konuk olacak, Fransa’nın en havalı, en şaşırtıcı, en “rock’n roll” gruplarından La Femme ile açılıyor.



Salon’un, yıl sonuna kadar ağırlayacağı isimler arasında ayrıca; İngiliz indie pop ikilisi Jadu Heart, ilhamını 70’lerin Anadolu rock’undan alan Türk-Alman grup ENGIN, etkileyici saykedelik soul tınılarıyla Yellow Days, derin ve organik beat’lerle aralıksız dans ettirecek Red Axes (Live), indie rock’un kent ozanlarından Stephin Merritt önderliğindeki The Magnetic Fields, dingin müziğiyle Hollandalı minimalist besteci ve piyanist Joep Beving, İtalyan müzisyen ve güncel klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini, duygu yüklü bir R&B gecesi vadeden Aime Simone ve Avrupalı eleştirmenlerin el üstünde tuttuğu yapımcı ve besteci Forest Swords yer alıyor.

Salon İKSV’nin sonbahar sezonu biletleri 25 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da başlayacak.