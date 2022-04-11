Sam Elliot ‘The Power of The Dog’ filmine yönelik yorumları için özür diledi

Haberler - ntv.com.tr 11.04.2022 - 10:20
ABD’li oyuncu Sam Elliot, 12 dalda Oscar'a aday gösterilen ve En İyi Yönetmen Oscar'ına layık görülen 'The Power of The Dog' filmine yönelik yaptığı ağır eleştiriler için özür diledi. Elliot, söyledikleri için kendisini kötü hissettiğini belirtti.
Ünlü aktör, Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı ve geçtiğimiz kasım ayında vizyona giren ‘The Power of The Dog’ filmiyle ilgili sert ve hakaret içerikli yorumlarda bulunmuştu.
77 yaşındaki oyuncu, ağır eleştirilerinin ardından film ekibinin tepkileriyle karşılaşmıştı.
"İĞRENÇ BİR FİLM"
Elliott, Thomas Savage'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Jane Campion’ın yaptığı kovboy filmi ile ilgili konuştuğu röportajda, “İğrenç bir film” yorumunda bulunmuş, "film boyunca elcinsellik imaları olduğundan ve karakterlerin papyondan başka bir şey takmadığından" bahsetmişti.
"SADECE ÜZGÜN OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"
Bu sözlerinin üzerine pişmanlık duyan ve Deadline Contenders TV'ye konuşan Elliot, filmin yönetmeni Campion’ın ve oyuncu kadrosunun harika olduğunu vurgulayarak, “Tüm kadrodan özür dilemek istiyorum. Sadece üzgün olduğumu söyleyebilirim” dedi.
Oyuncu, duygularını düzgün ifade edemediğini belirterek, 'eşcinsellik imaları' için de eşcinsel topluluğundan şu sözlerle özür diledi:
"İnsanları inciten bazı şeyler söyledim, bu konuda kendimi çok kötü hissediyorum. Eşcinsel topluluğu tüm kariyerim boyunca benim için inanılmazdı. Bu arkadaşlarımdan herhangi birini ve sevdiğim birini incittiğim için üzgünüm."
Elliot’ın eleştirileri sonrası filmin yönetmeni Campion, “Bence bu biraz cinsiyetçi. Sanırım önce beni bir kadın olduğum için düşük görüyor ve ben bunu takdir etmiyorum” diye konuşmuştu.
"BU TARZ İNSANLAR HEP VAR"
Cumberbatch de Elliot'un eleştirilerine, bu tarz insanları anlamak için kişinin karakterine bakmak gerektiğini söyleyerek, “Bu tarz insanlar dünyamızda hep var. Bazen yakınımızda, bazen sokakta, sporda ya da barda. Bu, yerinde olamayacağını bildiğin kişiye karşı hoşgörüsüzlük, yani bir tür bastırma duygusu anlamına geliyor. Hatta toksik erkek başlığı altında bunu incelersek temel nedenleri bulabiliriz” şeklinde cevap vermişti.