Sam Elliot ‘The Power of The Dog’ filmine yönelik yorumları için özür diledi

ABD’li oyuncu Sam Elliot, 12 dalda Oscar'a aday gösterilen ve En İyi Yönetmen Oscar'ına layık görülen 'The Power of The Dog' filmine yönelik yaptığı ağır eleştiriler için özür diledi. Elliot, söyledikleri için kendisini kötü hissettiğini belirtti.

Ünlü aktör, Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı ve geçtiğimiz kasım ayında vizyona giren ‘The Power of The Dog’ filmiyle ilgili sert ve hakaret içerikli yorumlarda bulunmuştu.

77 yaşındaki oyuncu, ağır eleştirilerinin ardından film ekibinin tepkileriyle karşılaşmıştı.

"İĞRENÇ BİR FİLM"



Elliott, Thomas Savage'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Jane Campion’ın yaptığı kovboy filmi ile ilgili konuştuğu röportajda, “İğrenç bir film” yorumunda bulunmuş, "film boyunca elcinsellik imaları olduğundan ve karakterlerin papyondan başka bir şey takmadığından" bahsetmişti.