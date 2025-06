Samsun Kültür Yolu Festivali’nde bir ilk: Sahnede yağmur yağdırıldı

Samsun Kültür Yolu Festivali, Türkiye sahne sanatlarında bir ilki temsil eden çok özel bir yapımla açıldı. 21 Haziran 2025 Cumartesi günü Samsun Atatürk Kültür Merkezi – Aydın Gün Sahnesi’nde prömiyeri gerçekleştirilen Broadway’in ölümsüz müzikali “Singin’ in the Rain (Yağmurda Şarkı Söylüyorum)”, Türkiye’de ilk kez Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

63 PRÖMİYER 147 TURNE



2009 yılında kurulan Samsun Devlet Opera ve Balesi, geçen 15 yıl boyunca 63 prömiyer, 33 ilde gerçekleştirilen 147 turne temsili,yurt dışı sahnelerinde (Fransa, İtalya, Japonya, Gürcistan, Cezayir, Tayland ve Kıbrıs) ülkemizi başarıyla temsil eden performanslar, çocuklara yönelik 24 binden fazla öğrenciye ulaşan eğitim projeleri, her sezon yüksek doluluk oranlarıyla sahnelenen temsillerle Samsun’un gururu oldu.



HOLLYWOOD’DAN SAMSUN’A



“Singin’ in the Rain” müzikali ile bu büyük yolculukta yeni bir eşik daha aşılmış oldu. Yapımın rejisi ve Türkçe çevirisi Aclan Büyüktürkoğlu’na, koreografisi Yunus Emre Örgüt’e ait. Yapımın sahne estetiğini tamamlayan yaratıcı ekipte; dekor tasarımıyla Tayfun Çebi, kostüm tasarımıyla Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımıyla Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon tasarımıyla Murat Turgut ve koro düzenlemeleriyle Maria Chekriekchieva yer alıyor. Orkestranın başkemancısı olarak Didem Tepe sahnede yer alırken, müzikalin Broadway besteleri Kıvanç Tepe tarafından Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası için senfonik olarak yeniden düzenlendi.



Hollywood’un içi boş parıltılı dünyasının, yükselen teknolojik değişim karşısında yaşadığı dönüşümü mizahi bir dille ele alan bu yapım; yüzeysellik, kibir ve sahicilik arasındaki çatışmaları romantik bir öyküyle harmanlayarak sahneye taşıyor. Müzikalin olay örgüsü, Hollywood film endüstrisinde yaşanan “köklü değişim” kaosunun ortasında gelişirken, Don Lockwood ve Kathy Selden arasında filizlenen romantik ilişki aracılığıyla; aşk, güven, sadakat, içtenlik ve arkadaş desteği gibi değerlere dikkat çekiyor. Bu ilişkilerin karşısına engel olarak çıkan hırs, yapaylık, cehalet, kibir ve Lina Lamont karakterinin Kathy’nin kariyerini sabote etme çabası; hikâyenin dramatik yapısını güçlendiriyor. Tüm bu çatışmalar, gerçek olana değil görüntüye öncelik veren bir dünyada insan kalmanın ne denli zor ve önemli olduğuna işaret ediyor.



Rejisör Aclan Büyüktürkoğlu, “Yaşamı boyunca pek çok zorluk ve engelle karşılaşan, geçici heveslerle, süslü olanın peşinden gitme arzusuna kapılan, başarısızlıkların sebebini hep başkasında arayan günümüz insanına; değerler, sevgi, sadakat, inanç ve sahici olmanın önemini, gülümseten bir dille hatırlatan bir yapım” sözleriyle eserin hem bireysel hem toplumsal mesajına dikkat çekti.