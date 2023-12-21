Samsun’da bin öğrenci ilk kez sinemada film izledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle şehrin kırsal bölgelerinde yaşayan ve daha önce hiç sinemaya gitmemiş olan öğrenciler için özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik ile Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinin kırsal mahallerinde yaşayan 27 okuldan toplam bin ilk ve ortaokul öğrencisi, şehir merkezindeki sinema salonlarına getirildi. Patlamış mısır eşliğinde hayatlarında ilk defa sinemada film izleyen çocuklar büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Söylemez, “Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli olan Aslan Hürkuş-3 Anka Adası, Yıldız Tozu filmlerini çocuklarımız sinemada izlediler. İnşallah tüm ilçelerimizdeki çocuklarımızı bu gibi etkinliklere getirmeye gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.