Samsun'da "İyi ki Doğdun Mozart" konseri düzenlenecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "İyi ki Doğdun Mozart" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Samsun'da "İyi ki Doğdun Mozart" konseri düzenlenecek

Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "İyi ki Doğdun Mozart" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

SAMDOB, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 268'inci doğum gününü bestecinin doğum günü olan 27 Ocak'ta klasik müzikseverlerle birlikte kutlamaya hazırlanıyor.

35 yıllık kısa ömründe senfoni, opera, konçerto, oda müziği, koral müzik, kilise müziği gibi 600'ün üzerinde eser besteleyen tüm zamanların en önemli klasik müzik dehalarından W.A. Mozart'ın doğumunun 268'inci yılı, 27 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de Samsun DOB'da kutlanacak.

Samsun'da "İyi ki Doğdun Mozart" konseri düzenlenecek - 1

Flütlü dörtlü eserlerden oluşan programında Samsun Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçılarından Onur Türkeş'in flüt, Gözde Yardımlı, Bengi Yardımlı, Simge Ece Altay ve Tayfun Yazıcı'nın keman, Nadir Yüksel, Ceren Akçay Yüksel ve Damla Çakar'ın viyola, Nagehan Oksayoğlu, Eda Beste Fındıklı, İlayda Buse Taşkesen ve Cem Uyanık'ın viyolonsel sanatçısı olarak yer alacakları konser bir bölüm olarak sunulacak.

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