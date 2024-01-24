Samsun'da "İyi ki Doğdun Mozart" konseri düzenlenecek

Flütlü dörtlü eserlerden oluşan konser programında Samsun Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçılarından Onur Türkeş'in flüt, Gözde Yardımlı, Bengi Yardımlı, Simge Ece Altay ve Tayfun Yazıcı'nın keman, Nadir Yüksel, Ceren Akçay Yüksel ve Damla Çakar'ın viyola, Nagehan Oksayoğlu, Eda Beste Fındıklı, İlayda Buse Taşkesen ve Cem Uyanık'ın viyolonsel sanatçısı olarak yer alacakları konser bir bölüm olarak sunulacak.